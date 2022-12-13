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Manisa Köprüdaşı SYDV işçi alacak

İŞKUR'un web sitesinde yayınlanan ilana göre, Manisa Köprüdaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesine Temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere, 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:48
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Manisa Köprüdaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 4 İşçi Alacak

Manisa Köprüdaşı SYDV işçi alacak
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İŞKUR'un web sitesinde yayınlanan ilana göre, Manisa Köprüdaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Temizlik personeli olmak üzere, 4 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 22 aralık 2022 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 50 yaşını doldurmamış olmak,
4. Adli sicil kaydı bulunmamak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimniet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
8. Son 6 ay içerisinde Manisa Köprübaşı İlçesinde ikamet ediyor olmak,
9. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,
10. En az ilkokul mezunu olmak,
11. Çalışacak kişinin aktif herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması. Sağlık güvencesinin bulunması engel değildir,
12. Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Sertifika Belgesi sahibi olanlar öncelikli olarak tercih edilecektir,
13. 3294 sayılı Kanun kapsamında olanlar öncelikli olarak tercih edilecektir,
14. İşten çıkış tarihi baz alınarak son 2 yıl içerisinde Vakfımızda çalışmamış olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.Nüfus cüzdanı fotokopisi
3.Adres Bilgileri Raporu
5.Adli Sicil Belgesi
7.Özgeçmiş
9. Sağlık Raporu
2.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalik fotoğraf
4.Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
6.Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin asli veya onayl sureti,
8. Varsa Yaşlı ve Hasta Refakatçisi Sertifika Belgesi

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