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Irak İstihbaratı'ndan Suriye operasyonu. IŞİD'in sözde Türkiye valisi öldürüldü

Irak'tan yapılan açıklamada IŞİD'in sözde Türkiye valisinin Suriye'de öldürüldüğü duyuruldu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 22:50
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IŞİD'in sözde Türkiye valisi öldürüldü

Irak İstihbaratı'ndan Suriye operasyonu. IŞİD'in sözde Türkiye valisi öldürüldü
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Irak Ulusal İstihbarat Servisi, Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya Sudani’nin talimatları doğrultusunda terör örgütü IŞİD’e operasyon düzenlendiği kaydedildi.

SÖZDE TÜRKİYE VALİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Irak İstihbaratından yapılan açıklamada, DEAŞ’ın aranan en tehlikeli üyesi ve sözde Türkiye valisi olan kod adı Yakup el-Mühacir isimli Halit Aid Ahmet el-Ciburi’nin Suriye’nin İdlib kentinde öldürüldüğü belirtildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU AÇIKLANDI

Irak Ulusal İstihbarat Servisi, El-Ciburi’nin eskiden terör örgütü El-Kaide üyesi olduğunu, daha sonra ise IŞİD’e katılarak Musul dışı askeri sorumlu ve Musul'un kuzeyi ile doğusundan sorumlu örgüt üyesi gibi görevler üstlendiğini açıkladı. Son görevi sözde Türkiye valisi olan teröristin Avrupa’da saldırı hazırlığı içinde olduğu da aktarıldı. (İHA)

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