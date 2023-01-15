15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti

Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti

Aralık ayının son günlerinde babası Haydar Ulusoy'u bir trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy şimdilerde duygusal anlamda zor günler yaşıyor. Ulusoy yaptığı bir paylaşımla takipçilerini Hababam Sınıfı filmine götürdü.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 01:05
Takip Et

Manken oyuncu Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı karakterine benzetti

Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
+
Aa
-

Babasının kaybıyla sarsılan ve zor günler yaşayan Özge Ulusoy, kendisini gündelik hayatın temposuna sokmaya çalışıyor.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gündelik hayatına dahil eden Özge Ulusoy, bu defa eşofmanlı bir özçekimle takipçilerinin karşısına çıktı.

Yaptığı özçekime düştüğü notla, kendisini Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem karakterine benzeten Özge Ulusoy hem şimdilerde tercih ettiği gündelik kıyafetlerini göstermiş oldu hem de takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Ulusoy, Badi Ekrem göndermesinde bulunduğu fotoğrafın üzerine "Badi Ekrem olarak uyanmışım ama olsun" notunu düştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
3
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
4
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
5
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
6
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Kastabala Kuş Cenneti'nde yangın
﻿Kastabala Kuş Cenneti'nde yangın
﻿Kastabala Kuş Cenneti'nde yangın
﻿Çalışanlara 'kaloriferler yakılmayacak' uyarısı
﻿Çalışanlara 'kaloriferler yakılmayacak' uyarısı
﻿Çalışanlara 'kaloriferler yakılmayacak' uyarısı
﻿Faslı imamı sınır dışı ettiler
﻿Faslı imamı sınır dışı ettiler
﻿Faslı imamı sınır dışı ettiler
﻿Tel Aviv'de 80 bin İsrailli gösterici aşırı sağcı Netanyahu hükümetini protesto etti
﻿Tel Aviv'de 80 bin İsrailli gösterici aşırı sağcı Netanyahu hükümetini protesto etti
﻿Tel Aviv'de 80 bin İsrailli gösterici aşırı sağcı Netanyahu hükümetini protesto etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.