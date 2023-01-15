Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti

Babasının kaybıyla sarsılan ve zor günler yaşayan Özge Ulusoy, kendisini gündelik hayatın temposuna sokmaya çalışıyor.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gündelik hayatına dahil eden Özge Ulusoy, bu defa eşofmanlı bir özçekimle takipçilerinin karşısına çıktı.

Yaptığı özçekime düştüğü notla, kendisini Hababam Sınıfı'nda Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem karakterine benzeten Özge Ulusoy hem şimdilerde tercih ettiği gündelik kıyafetlerini göstermiş oldu hem de takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Ulusoy, Badi Ekrem göndermesinde bulunduğu fotoğrafın üzerine "Badi Ekrem olarak uyanmışım ama olsun" notunu düştü.