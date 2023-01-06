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Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada yeni gelişme: İddianame iade edildi

Manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un (73) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında hapis istemiyle hazırlanan iddianame kaza anını gösteren kamera kayıtlarının dosyada olmaması nedeniyle mahkemece iade edildi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 16:34
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Manken Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazayla ilgili iddianame iade edildi

Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada yeni gelişme: İddianame iade edildi
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık'ta Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle marketten alışveriş yaptıktan sonra evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan, avukatlık yapan emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Elif Nasır ise tutuklandı. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi.

DHA'nın haberine göre; İddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el koyulması istendi. İddianame, Ankara 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme, kazaya ilişkin mobese kameraları ile Haydar Ulusoy’un kaza öncesi alışveriş yaptığı iddia edilen marketin güvenlik kamerası görüntülerinin dosyada bulunmaması ve soruşturma aşamasında kaza yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etti. Savcılık, mahkemenin talep ettiği görüntülerin bulunmadığını belirterek, iddianameyi tekrar mahkemeye gönderdi. Mahkemenin itirazını Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, değerlendirerek iddianamenin kabul edilip, edilmemesine karar verecek.

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