﻿Mansur Yavaş duyurdu. Türkiye’nin kurumsal anlamda en kapsamlı proje yarışmasını başlatıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, üniversite öğrencileri ve genç girişimciler için proje yarışması başlattıklarını açıkladı.

Yarışmanın ‘Serbest Proje’ ve ‘ABB Özel Proje’ kategorilerinde yapılacağını başlattıklarını duyuran Yavaş’ın, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşım şöyle:

“Türkiye’nin kurumsal anlamda en kapsamlı proje yarışmasını başlatıyor, genç fikirlere geleceğimize ışık olma imkanı sunuyoruz. Evlatlarımız bizim en kıymetli hazinemiz. Onların emeğiyle Başkent’e bir iz bırakmaktan büyük mutluluk duyacağız.”

ABB tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

“ABB, gençleri Başkent’imizin geleceğini tasarlamaya çağırıyor. Bireysel veya grup olarak kentimizin problemlerine çözüm olacak proje önerilerinizi iki kategori altında bekliyor. ABB öğrencilere ve genç girişimcilere, gerçek dünyadaki (hem kentsel hem de kırsal alanda) önemli bir sorunu çözmemize yardımcı olma, eleştirel ve özgün düşünme becerilerini kentimizin geleceğini kurmak için kullanma fırsatı veriyor. Bu yarışma, aynı zamanda öğrencilere ve gençlere yeteneklerini profesyonellerden önce sergilemeleri ve kariyer fırsatları açmaları için bir yol sunuyor.”

Birinci etapta ilk 10’a giren her projeye 40 bin TL, ikinci etapta ilk 10’a girip birinci olan projeye 100 bin TL, ikinci olan projeye 75 bin TL, üçüncü olan projeye ise 50 bin TL ödül verilecek. Projenin son başvuru tarihi ise 15 Kasım 2022 saat 17:00 olacak.