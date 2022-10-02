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Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi

ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ordu'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir vatandaşın "Sayın Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz" sözlerine Mansur Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, öyle diyelim” diye cevap verdi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 08:32
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Mansur Yavaş vatandaşın Sayın Cumhurbaşkanım sözlerine böyle karşılık verdi

Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
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CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı için Ordu’ya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın konuştuğu bir vatandaş, “Aday olun kurtarın artık bizi” dedi. Vatandaşın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bununla birlikte bir vatandaşın “Sayın Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz” sözlerine Mansur Yavaş gülerek “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı öyle diyelim” cevabını verdi.

Başka bir vatandaşın ise Mansur Yavaş’ın elini sıkarak “Tek adayımız sizsiniz başkanım. Tek adayımızsınız” demesine Yavaş gülerek tepki verdi.

Ordu’ya gelmesi ile ilgili açıklama yapan Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

“Bu planımızda yoktu. Uygun saatte direk uçuş olmadığı için Ordu’ya karayoluyla geldik. Bu şekilde geçerken sizlere selam ve sevgilerimizi sunma fırsatı bulduk.Bu şekilde geçerken sizlere selam ve sevgilerimizi sunmaya geldik. Buradan da Fatsa’ya daha sonra Ordu’ya geçeceğiz. 11 Belediye başkanı biz her ay toplanıyoruz ve yaptığımız çalışmaları bir bir paylaşıyoruz. Bu anlamda bir toplantımız olacak Ordu’da bu şekilde sizlerle görüşmüş olduk. Ordu’da yine esnaflarla buluşacağız vatandaşlarla görüşeceğiz buradan görev yerlerimize döneceğiz”

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Mehmet
2.10.2022 09:32
Adamsın Mansur Başkan… umarım sizi Cumhurbaşkanı olarak görürürz..  
 
TÜRK HALKI DÜRÜST VE ÇALIŞKAN POLİTİKACIYA AÇ!🇹🇷
2.10.2022 09:20
Mansur Yavaş asla makam düşkünü olmadı. Halkın kendisine gösterdiği teveccühe görevini en iyi şekilde dürüstçe yaparak cevap vermesi gerektiğini en iyi bilenlerden. Varol sayın A.B.B. Başkanı M.Yavaş!  
 
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