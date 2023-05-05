Mansur Yavaş: PKK ile aynı görüşleri savunan HÜDA Par'ı el üstünde tutuyorlar

Mansur Yavaş, AKP iktidarının terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı HÜDA PAR'la iş birliği yapmasına tepki gösterdi.

Mansur Yavaş: PKK ile aynı görüşleri savunan HÜDA Par'ı el üstünde tutuyorlar

Editör: Oğuz OK

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu ile Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Millet Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

İktidarın seçime az bir süre kala biraz milliyetçilik biraz da muhafazakarlık sosuna ihtiyaç duyduğunu belirten Yavaş, "2019 yılında Ankara'da çok iftira attılar. Siyaseti sürekli olarak çirkinleştirdiler. Villaların, lüks hayatların konuşulmasını istemiyorlar. Bunun için aynı iftiraları atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yavaş, AKP'lilerin Millet İttifakı hakkında propagandalarının gerçeklik taşımadığını vurguladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin imkanlarıyla seçim faaliyetleri yürüttüğünü hatırlatan Yavaş, "Propagandaya özel uçaklarla gidiyorlar. TRT gibi devletin bir kurumunda sayın Genel Başkanımız 32 dakika konuşuyor, Cumhurbaşkanı 32 saat konuşuyor. Hani adalet!" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son başbakan AKP'li Binali Yıldırım'ın HaberTürk yayınında Millet İttifakı'nı hedef göstermesine, "PKK ile aynı görüşleri savunan HÜDA PAR'ı el üstünde tutuyorlar. Dün akşam eski başbakan (Binali Yıldırım) "HÜDAPAR bizim ittifakımızda değil" dedi; kendilerini milli, bizi gayri milli ilan etti. Millilik böyle lafla olmuyor. Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti getirin Türkiye'ye... Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var. Kim milli kim gayri milli belli olur!" sözleriyle yanıt verdi.

"DEVLET KİMSENİN CİNSEL HAYATINA KARIŞAMAZ"
Mansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son 85 yaşındaki Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nu LGBT’ci ilan ettiler. Sürekli ‘Bunlar LGBT’ci’ diyorlar. Aslında kötü bir şey söylemek istiyorlar. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi değil mi? Ben bunların LGBT karnesini açıyorum. Sayın İçişleri Bakanı, ‘Bunlar gelirse erkekle erkekle, insanla hayvan evlenecek’ diye sürekli fantazilerini anlatıyor. Maşallah çok zengin fantazileri var. Türkiye’de 2002’den sonra bir sürü LGBT derneği kurulmuş, bu hükümet zamanında. Bunlardan 7’si Soylu döneminde kurulmuş. LGBT oteli açılmış, müslüman eşcinseller derneğine de izin vermişler. Kimsenin cinsel hayatına devlet karışmaz ama bunu bizlere hakaret etmek amacıyla söylüyorlar."

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