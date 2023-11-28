MasterChef neden çok izleniyor?

MasterChef (TV8), yaz sezonunda (14 Haziran Çarşamba) All Star formatıyla çıktığı ekran yolculuğuna doludizgin devam ediyor. Karşısına hangi yapım çıkarsa çıksın, aldığı reytingler ile farkını ortaya koyuyor.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jürisi olduğu yarışmanın önceki akşam yayınlanan bölüm sonrası reytinglerini görünce şaşırmadım. Total’de 5., AB ve ABC’de 3. olmuş. 28 Temmuz-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Total ve AB gruplarında tam 35 gün boyunca reytinglerde üst üste birinci gelerek rekor kırmış, Türk Televizyon Tarihi’nde kolay elde edilemeyecek bir başarıya imza atmıştı. Bunu ilk ben yazmıştım.

Peki, bu kadar çok izlenmesinin sırrı ne? Heyecan verici, zaman zaman gerilimin arttığı, yarışmacıların eşit sürede Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağından da örnekler sunduğu programdaki samimiyet de buna eklenince galiba sorunun cevabını da vermiş oluyorum.

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Kirli Sepeti’nde çok konuşulan sahne

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Geçtiğimiz sezondan devam eden Teşkilat (TRT 1) ve Yargı’nın (Kanal D) zirve yarışına bu dönem başlayan Kirli Sepeti (FOX TV) de katılmıştı. Bu iki dizi arasına dâhil olan Kirli Sepeti, izleyicisini oturttu.

Yayına başladığı günden bu yana seyirci ile bağını güçlendirdi. Dizinin aldığı reytingler, hem kanalın hem de yapımcının yüzünü güldürüyor.

Önceki akşam ekrana gelen bölümde dizinin Murat’ı (Halil İbrahim Ceyhan) ile Medine’nin (Cansu Tosun) aşk dolu bakışlarının yer aldığı sahne, sosyal medyada çok konuşuldu. Oyunculuk performanslarıyla beğeni toplayan ikiliyle ilgili önümüzdeki bölümlerde neler olacak? Bekleyip göreceğiz.

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Film öncesi albüm sürprizi

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Burak Sevinç, Murat Göğebakan’ın mücadelelerle geçen hayatını sinema seyircileriyle buluşturacak ‘Kalbim Yaralı’ filminde rol aldı.

Oyuncu, sürpriz yaparak 8 Aralık’ta vizyona girecek filmden önce seslendirdiği ‘Ben Sana Aşık Oldum’, ‘Gafil Gezme Şaşkın’, ‘Kör Bıçak’, ‘Vurgunum’ ve ‘Kalbim Yaralı’ eserlerinin bulunduğu ‘Murat Göğebakan Kalbim Yaralı (Orijinal Film Müzikleri)’ soundtrack albümünü DMC etiketiyle yayınladı.

Parçaları tek tek dinledim. Burak Sevinç’in yorumunu çok beğendim. Şarkıları dinlerken kendinizden de birçok şey bulabileceksiniz.