Twitter'dan büyük adım. Herkese açık hale getirdiler

Sosyal medya platformu Twitter, şeffaflığa önem verdiklerini açıklayarak Twitter platformunun kaynak kodunu paylaştıklarını söylediler.

Shifdelete’de yer alan bilgilere göre, şirket, “Twitter 2.0’da, internetin kent meydanı olarak platformumuzu şeffaf hale getirme sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bugün, yeni bir şeffaflık çağına ilk adımı atıyoruz ve kaynak kodumuzu küresel topluluğa açıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

GitHub’da paylaşılan kaynak kodlarda, kullanıcılara gösterilen Tweet’lerin hangi algoritma ile belirlendiği açıkça görülebiliyor.

Şirket yetkilileri, “Çocukların cinsel sömürüsü ve manipülasyonuyla mücadele çabalarımızı baltalamak da dahil olmak üzere, kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini veya platformumuzu kötü oyunculardan koruma yeteneğimizi tehlikeye atacak herhangi bir kodu hariç tutarken mümkün olan en yüksek düzeyde şeffaflığı hedefledik. Bugünün sürümü, reklam önerilerimizi destekleyen kodu içermiyor.” dedi.

Gelecekte daha fazla kodu açık kaynak hale getireceğini açıklayan Twitter, kullanıcıların öneri algoritmasının geliştirilmesinde katkıda bulunabileceğini ifade etti.