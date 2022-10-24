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İlk Güneş Tutulması'nı bir Anadolulu bilmişti. Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı

Yarın yaşanacak Güneş Tutulması'na saatler kala gazeteci Sedat Kaya, yaşanan ilk tutulmayı bilen Anadolulu felsefeciyi satırlarına taşıdı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 20:48
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Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı. İlk Güneş Tutulması'nı bir Anadolulu bilmişti.

İlk Güneş Tutulması'nı bir Anadolulu bilmişti. Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
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Tüm dünya yarın yaşanacak Güneş Tutulması olayına kilitlenmişken, gazeteci Sedat Kaya, çok fazla kişi tarafından bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

Bilinen tarihte yaşanan ilk güneş tutulmasını, Anadolu topraklarında yaşayan "felsefenin babası" Thales bilmişti.

Yazısına Güneş Tutulması'nı bilen Thales'i konu eden Sedat Kaya, "Biliyor musunuz, tarihte ilk güneş tutulmasını bir Anadolulu bilmişti" dediği yazısında şu ifadeleri kullandı:

Yarın Güneş tutulması yaşanacak.

Saat 12.00'den sonra Güneş’in geçici bir süre Ay’ın arkasında kalması nedeniyle Güneş ışıkları Dünya’ya ulaşamayacak ve Güneş bir hilal şeklinde görünecek.

Bu kimilerine göre bir uğursuzluk. Doğal afetleri tetikleyen bir olay.

Kimilerine göre ise dünyayı olumlu yönde etkileyecek.

Biliyor musunuz, tarihte ilk güneş tutulmasını bir Anadolulu bilmişti.

İki bin yıl önce yaşayan Miletli (Söke) Thales döneminin en aydın isimlerinden biriydi.

Bilgi hazinesiydi.

Öyle ki,

Felsefenin babasıydı.

Antik çağda "Yedi Bilgeler" diye tanınan filozofların atası.

Herkes depremleri, volkanları, yağmur ve boranları tanrılara bağlarken, o bunların tanrılarla değil doğanın kurallarıyla ilgili olduğunu söylerdi.

Matematikle, geometri ile ilgilenir, geçmiş kadim uygarlıkları araştırırdı.

Mısır'da büyük piramidin yüksekliğini, gölgesinden hesaplayacak kadar zekiydi.

Gökyüzünü gözlemler, ayın, güneşin, yıldızların hareketlerini kayıt altına alırdı.

Bunlara göre hava tahminleri yapardı.

Büyük ölçüde tuttururdu.

Kışın soğuk, yazın kurak geçeceğini, güneşin hangi ay, hangi gün tutulacağını bile bilirdi.

M.Ö. 28 Mayıs 585 tarihinde gerçekleşen Güneş tutulmasını bildi.

Thales'in uyarısına rağmen o tarihte savaşan Lidyalılar ile Persler,  güneş tutulmasını gõrünce ateşkes yapmıştı.

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