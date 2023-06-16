Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı itiraf: Arzum bana 1 yıl önce şunu söyledi

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, boşandığı eşi Azum Onan'la ilgili, "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim" dedi. Onan'ın kendisine yaklaşık bir yıl önce ayrı evde yaşamak istediğini söylediğini belirten Aslantuğ, "Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım" diye konuştu. Onan'ın teklifi üzerine "Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım" dediğini söyleyen Aslantuğ, "Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır" ifadesini kullandı.

27 yıllık evliliklerini geçen hafta tek celsede sonlandıran Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftiyle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Aslantuğ’un hayatında başka biri olduğu iddia edilmişti. İddialar öncesi de Arzum Onan “Ayrılığı Mehmet istedi” demişti. Bu sözler sonrası Aslantuğ’dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, ayrılığın perde arkasını tek tek anlattı. İşte o sözler:

Ve bir borç! Çok yalın anlatayım:

İzlediğiniz videoya konu müziğe ait bir kültürün evladıyım. Ayıp ve utanma duygusuyla büyüdüm, öyle de gideceğim bu hayattan. Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: ‘Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum.’

Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim: ‘Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara.’

Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana; ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/ başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım.”