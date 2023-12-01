Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama: Almanya'da evimizde gibi oynayacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası kura çekimi öncesi konuştu.

KAYNAK: AA
Büyükekşi'den EURO 2024 kura çekimi öncesi açıklama: Almanya'da evimizde gibi oynayacağız

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda yarın gerçekleştirilecek EURO 2024 finallerinin kura çekiminde Türkiye'yi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Eröğüt ile Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Taner Senseven, ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A Milli Takım ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan kafile temsil edecek.

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, Türk futbol tarihinde ilk kez eleme gruplarından lider çıkarak dünyanın en büyük spor organizasyonlarının başında gelen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Avrupa'nın en genç ve yetenekli milli takımı ile dünyada Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı Almanya'da adeta ev sahibi gibi oynayacağımız bir turnuvaya katılacağız. A Milli Futbol Takımı'mıza, teknik heyetimize güveniyoruz. Kura çekiminde hangi milli takımlarla eşleşirsek eşleşelim, önce grubumuzdan çıkmayı sonra da turnuvada ilerleyebildiğimiz son noktaya kadar ilerlemeyi hedefliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak amacımız bütün büyük turnuvalara katılan bir milli takım yaratmak. Başarının sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. 2032 yılında İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası'na kadar tüm büyük uluslararası turnuvalara katılmayı ve 2032 yılında da ev sahibi olduğumuz turnuvada final oynamayı hedefliyoruz. Kazandığımız her milli maçtan sonra söylediğimiz 'En büyük Türkiye' sözünü alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Sahada oynadığımız tüm oyunların hakkını vererek ay-yıldızlı bayrağımızın bizlere yaşattığı duyguları tüm dünyaya haykıracağımız bir şampiyona bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada A Milli Futbol Takımı, kura çekimine 2. torbadan katılacak. EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.

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