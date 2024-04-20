Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek'e onay verdi. Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor yok

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Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek'e onay verdi. Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor yok
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dursun Özbek başkanlığında oluşturulan Kulüpler Birliği Diyalog Heyeti'ne pazartesi günü için randevu verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimli genel kurul tarihini 18 Temmuz olarak açıklamıştı.

Bu tarihi çok geç bulan Kulüpler Birliği, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetim kuruluna haziran ayı için çağrı yapmıştı.

Bir taraftan da olağanüstü genel kurul için imza toplamaya başlayan Kulüpler Birliği, TFF ile görüşmek üzere bir diyalog heyeti kurdu.

Heyetin başkanlığını ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kimsenin bulunmadığı heyette, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte Kasımpaşa'dan Fatih Saraç yer aldı.

Heyete seçilen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Fenerbahçe ile pazartesi günü oynanacak maç nedeniyle affını istedi.

Kulüpler Birliği'nin TFF ile görüşmek üzere kurduğu diyalog heyeti, 22 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelecek ve istifasını isteyecek.

Birlik heyeti, seçim tarihinin 18 Temmuz'dan haziran başına çekilmesini bir kez daha talep edecek. Aksi halde imzalar yürürlüğe konulacak.

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