Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı

Şerafettin Tilki 'Başka ülkede olsa alay konusu olur' diyerek ortaya çıkardı. "Milletin sinir uçlarıyla oynamayın." İşte Mehmet Büyükekşi'nin son numarası.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı

Nerden başlasam!
Nasıl anlatsam!
Federasyon, federasyon...
Mehmet Büyükekşi bizi nasıl da eğlendiriyor.
Türk futbolu alev alev.
MHK başta olmak üzere, PFDK, Tahkim ortalığı yangın yerine çeviriyor.
TFF Başkanı, taraftarı olduğu Galatasaray dışındaki büyüklerin maçlarına gidemiyor.
Beşiktaş’ın Avrupa maçına hamle yaptı.
Yok yere ortamı gerdi, gündeme oturdu. Geldiği gibi de gitti.
Ancaak her ne olursa olsun, o küfürler hiç yakışık olmadı.
Ayıp, ayıp.
Tepkiye tamam. Şekline asla.

Neyse efendim asıl konumuza dönelim. İşte böylesine raydan çıkan TFF’nin başkanı, ne yapar?
Gayet basit. 7/24 sorunları çözmeye çalışır.
Bizim Büyükekşi ne yaptı?
Durup dururken, “Lige özel marş yapacağız. Şampiyonalar Ligi’nde olduğu gibi özel müziği olacak” dedi.
Ne büyük marifet.. Alkışşş!

Peki neden?
Asıl amaç İstiklal Marşımız olmasın.
Aynen de öyle.
Üşenmeyip araştırdım. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama söz konusu değil.
Mesela Avrupa’nın beş büyük liginde (İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa) federasyon başkanı bunu dese, alay konusu olur. Ertesi sabah makamına gidemez. Gitse de, almazlar.

Lig maçları öncesinde malum, İstiklal Marşı okunuyor.
Alçak terör olaylarına karşı başlatılmıştı. Gelenek haline geldi.
Tribünlerde bazen istenmeyen görüntüler eşliğinde söylense de, hepimizi gururlandıran tablo.
Bir anlamda, futbolumuzun ender güzelliklerinden biri.
Sen kalk, kafayı buna tak.
Tuhaf.
Bir o kadar da düşündürücü. Başkanın telefonunda yer alan uygulama gündemi uzun süre meşgul etmişti.
Spor içinde kalıp, o konulara girmek yersiz.
Fakat aklımıza gelmedi değil.
Sayın Büyükekşi, futbolun sinir uçları ile oynadınız. Atama ile geldiğiniz koltuğunuzun kıymetini bilin.
Milletin sinir uçlarına dokunmayın.
Neymiş lig marşı.
Amaç İstiklal Marşı gitsin, uydurmanız gelsin.

Hadi sizin durumunuz ortada.
Beni asıl rahatsız eden, sözde yönetim kurulu. Bir Allah’ın kulu çıkıp da, aksi yönde görüş bildirmedi mi?

Lig maçları öncesi okunan Ulusal Marşımızı sezon sonu kaldırabilirsiniz . Sadece Milli maçlarda okunur.
Buradaki niyet, ‘art’ niyet kokuyor.
Şampiyonalar Ligi gibi marşı olacakmış. Orası ayrı. Bambaşka bir vitrin.
Şuna benziyor; kuyumcu vitrininde, bal kabağı sergilemek gibi bir şey.
Ona öyle demezler sayın başkan. Bunu kimse yemez.
Sizin için güzel bir parça var aklımda. Kendinize marş yapabilirsiniz mesela..
Fatih Erkoç’tan
Güle güle sana güle güle!..

(Şerafettin Tilki)

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