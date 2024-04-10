Mehmet Büyükekşi'nin görevden alınması için 9 Süper Lig takımı imza vermeyi kabul etmedi

Kaynak: Sabah
Mehmet Büyükekşi'nin görevden alınması için 9 Süper Lig takımı imza vermeyi kabul etmedi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bir an önce seçime gitmesi veya görevden alınması için imza vermeyen Süper Lig takımları ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçimli genel kurulu 18 Temmuz'da yapacaklarını duyurmuştu.

Ancak bazı Süper Lig kulüpleri bunun geç olduğunu belirterek, bir an önce seçime gidilmesini istemiş ve imza toplamaya başlamıştı.

Büyükekşi'nin bir an önce seçime gitmesi ve görevden alınması için imza veren ve vermeyen kulüpleri gazeteci Murat Özbostan açıkladı.

Özbostan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

TFF seçimleri "Erkene alınsın" diye delege ve kulüpler noter huzurunda bir kampanya başlatıldı. Hedef, 130 imza toplayarak seçimli kongreyi bir ay sonra yapmak.
Gerekçeleri de şuydu: "Biz Mehmet Büyükekşi'yi istemiyoruz. Temmuz değil haziran başında seçimi yapsın ve gitsin.. Temmuz geç olur. Ligler başlarken yeni bir kaos olmasın."

Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor, Çaykur Rize, Gaziantep, Kayseri ve Alanyaspor imza kampanyasına destek vermeyi tercih etmiyor. Bu dokuz kulüp "Zaten seçim kararı alındı" diyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, TFF'ye karşı birlikte hareket ediyor.. Bunun yanı sıra Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor, Sivasspor, Adana Demir, Antalya, Ankaragücü ve Samsun da seçimlerin erkene alınmasından yana... Pendik'in tavrı belli değil..

Şu ana kadar 130 imzaya ulaşılamadı.. Zaten bu imzaları toplamakla da iş bitmiyor.. Kongrede seçim kararı için de ayrı bir oylama olacak.. Tabi bir de alt ligler var. Onları hesaba katmıyorlar... Kulüpler Birliği'nin hedeflerine ulaşması için adı gibi birlik olması gerekiyor..

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