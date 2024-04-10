Kerem Aktürkoğlu Süper Kupa'da yaşananları açıkladı. 'Kandırıldık' sözlerine böyle yanıt verdi

Kaynak: Milliyet
Kerem Aktürkoğlu Süper Kupa'da yaşananları açıkladı. 'Kandırıldık' sözlerine böyle yanıt verdi
Fenerbahçeli Emirhan Arkutcu'nun iddialarını soran Galatasaray yönetimine Kerem Aktürkoğlu'ndan cevap geldi.

Şanlıurfa’da oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray’ın U19 takımı ile çıkan Fenerbahçe’ye gol atması tepkilere sebep olurken Fenerbahçe’den ilginç bir Kerem Aktürkoğlu iddiası gelmişti.

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Kerem Aktürkoğlu’nun kendilerini kandırdığını belirten Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" demişti.

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Emirhan Arkutcu’nun bu açıklaması sosyal medyanın gündemine otururken Galatasaray yönetimi iddialara ilişkin Kerem Aktürkoğlu’ndan bir açıklama istedi.

Söz konusu diyaloğun yaşanmadığını söyleyen Kerem Aktürkoğlu ise "Böyle bir diyalog yok. Ben kardeşimize 'hoş geldiniz' dedim. 'Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmamıza gerek yok' ifadesini kullandım. Bu konuşma sırasında Fenerbahçeli kardeşimiz başka yöne bakıyordu" ifadelerini kullandı.

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