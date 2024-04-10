Fatih Terim'in konuşması ortaya çıktı. Bu sözler her şeyi değiştirdi

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Fatih Terim'in konuşması ortaya çıktı. Bu sözler her şeyi değiştirdi
Aris deplasmanında ilk yarı etkili bir oyun ortaya koyamayan Panathinaikos'ta Fatih Terim'in sözleri her şeyi değiştirdi

Yunanistan Süper Ligi play-off turunda Fatih Terim’in Panathinaikos’u deplasmanda Aris ile karşı karşıya geldi.

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İlk yarısı 0-0 biten ve iyi oyun ortaya koyamayan Yunan ekibinde Fatih Terim’in devre arasında oyuncularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

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Oyuncularına bir an evvel toparlanmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Sizin siniriniz görülüyor ve rakip de bunu anlıyor. Ve bundan yararlanmak isteyecektir. Dizilişimizi değiştireceğiz, olanları unutacağız ve sizin daha iyi bir takım olduğunuzu düşüneceğiz. Hadi gol atalım ve maçı kazanalım" dedi.

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Fatih Terim’in bu konuşması sonrası kendine gelen yeşil-beyazlılar 62’de Andre Sporar ve 90+2’de Brabec’in kendi kalesine attığı gol ile sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyet ile 65 puana yükselen Panathinaikos lider PAOK ile farkı 2’ye indirdi.

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