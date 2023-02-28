Şişeden Türk'ü sildiler, Kızılay yandaş oldu. Mehmet Faraç açıkladı

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi. Felaketin üstünden 22 gün geçerken AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın gündemine oturan deprem afetinde, Türkiye’de herkes tek yürek olarak mücadele başlattı. Deprem bölgelerindeki çalışmalar sürerken, depremzedeler de oluşturulan yaşam alanlarına yerleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllüler de yardım çalışmaları için seferber oldu.

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıktı. Kızılay'ın çadır satışı ve söz konusu açıklaması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç da sosyal medya hesabından bu tartışmalara kayıtsız kalmadı.

Türk Kızılayı Maden Suları'nın yeni şişesinde 'Türk' ibaresinin kaldırılmasını hatırlatan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Faraç, “Ne zaman ki o şişeden "Türk"ü sildiler, ne zamanki siyasallaştı ve yandaşlaştı işte o gün bugün şaibelerin ortasında! Kızılay işte o gün eski Kızılay olmaktan çıktı, milletin güveni sarsıldı. Nerde ilkokulda bize zarf dağıtan,nerde Kızılay kolu olunca heyecanlandığımız o Kızılay?” ifadelerini kullandı.