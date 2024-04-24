Mehmet Tolga Akalın: 3 milletvekili İYİ Parti’ye geçecek

27 Nisan Cumartesi günü yapılacak İYİ Parti kurultayı öncesinde genel başkan adaylarından Mehmet Tolga Akalın son katıldığı televizyon programından çarpıcı açıklamalar yaptı.

TV100'de Gazeteci Gürkan Hacır ile Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtlayan Akalın, kurultaydan zaferle ayrılıp genel başkan seçilmesi halinde partiye 3 milletvekilinin katılacağını söyledi.

2’Sİ YENİ, 1’İ ESKİ İYİ PARTİLİ KATILACAK

İYİ Parti’den milletvekilleri istifa edecek iddiası hakkında konuşan Akalın, “37 milletvekili ile ilgili bir başlık sordunuz ya bana, ne olacak diye… İlginç bir şey söyleyeyim, şimdi bir propaganda yapılıyor, ‘Tolga Akalın gelirse milletvekilleri istifa eder’ falan… Bir bilgi olarak vereyim. Bizim siyaset anlayışımız sadece tabanımızda değil millette de karşılık buldu. Son 3 gündür duyuyorum. Millet delegeye işaret ediyor. İsmimizi söyleyemeyen de ‘o bıyıklıyı’ getirin diyor. Türkiye’de siyaseti takip eden insanlar da devreye girdi. Çok ciddi telefon aramaları alıyorum çok da hoş. 2’si yeni, 1’i bizden ayrılan milletvekili, Rıdvan’la konuşmuşlar (Rıdvan Uz) onlar da benim seçilmem takdirinde İYİ Parti’ye katılacaklarını belirtmişler” ifadelerini kullandı.