İYİ Parti’den istifa eden milletvekili saat 12:45’te CHP’ye katılacak

Ankara’da sıcak saatler yaşanıyor. 6 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılacağı iddia edildi.

Yanıkömeroğlu’nun rozeti bugün saat 12:45’teki CHP Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılacak.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre ayrıca Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, Saadet Grubu’nun düşmemesi için CHP’den ayrılıp bu partiye katılan Ali Fazıl Kasap’ın da partisine geri döneceği ileri sürüldü.

Yanıkömeroğlu, İYİ Parti’den istifa ederken “Kurucular Kurulu üyesi olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU KİMDİR?

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 11 Mayıs 1966 tarihinde Ankara’da doğmuş bir Türk siyasetçi ve mühendis. İYİ Parti içerisinde aktif olarak görev yapmış ve 2023 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi.

İş hayatında inşaat sektöründe 30 yıldan uzun süredir mühendis ve yönetici olarak çalıştı. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmuş ve işitme engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yaptı.

İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu Üyesi olarak siyasete adım atmış ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevini sürdürdü.

Kadınların siyasete katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında da aktif olarak çalıştı. 2023 seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul milletvekili olarak seçildi, 6 Aralık 2023 tarihinde partisinden istifa etti.