Çeyrek finaldeyiz! Ampute Milli Takımımız durdurulamıyor

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, Son 16 Turu maçında Meksika ile karşılaştı.
Milliler mücadeleden 5-0 galip ayrılarak Çeyrek finale yükseldi.
Turu getiren golleri Ömer Güleryüz (11,23 ve 39.dakika), 38. dakikada Savaş Kaya ve 49.dakikada Şeyhmus Erdinç kaydetti.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Fas'la karşılaşacak.
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