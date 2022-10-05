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Çeyrek finaldeyiz! Ampute Milli Takımımız durdurulamıyor

Ampute Milli Takımımız, Son 16 turunda Meksika'yı 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 21:07
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Ampute Milli Takımımız durdurulamıyor. Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldik

Çeyrek finaldeyiz! Ampute Milli Takımımız durdurulamıyor
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Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, Son 16 Turu maçında Meksika ile karşılaştı.

Milliler mücadeleden 5-0 galip ayrılarak Çeyrek finale yükseldi.

Turu getiren golleri Ömer Güleryüz (11,23 ve 39.dakika), 38. dakikada Savaş Kaya ve 49.dakikada Şeyhmus Erdinç kaydetti.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Fas'la karşılaşacak.

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
5.10.2022 21:46
Tebrikler başarılarınızın devamını diler darısı A millilerin başına inşallah ders alırlarda yüzümüzü güldürürler  
 
ombudsman
5.10.2022 21:31
Tebrikler. Gurur kaynağımız Ampute milli futbol takımımız ve Filenin Sultanları ile birlikte. Başarılarının devamını dilerim.  
 
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