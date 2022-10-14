Şarkısını söylerken bir anda sinirlendi. Melek Mosso seyircinin ayıbını yüzüne vurdu

Mosso, İstanbul Ataşehir'de konser verdi. Sahne aldığı gecede yeni yaşına basan sevenlerine "Doğum Günü" şarkısını söyleyerek jest yapan Mosso, "En nihayetinde hepimiz doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz ama vurulsak da ölmüyoruz" dedi.

Habertürk'ün haberine göre Mosso dinleyicilerine, "Keyifli ve samimi bir akşam olacak. Biz bize olacağız. Öyle aramızda denizler, dağlar, sahneler varmış gibi olmayacak" sözleriyle seslendi.

Kadınlara desteğinin her zaman tam olduğunu ve bunun için çok uğraştığını belirten Melek Mosso, "Biz kadınların özgürlüğü ve geleceği hakkında konuşan çok az kişi var ve onlardan biride benim. Hatunlar, hanımlar; konuşmaya devam edeceğim. Herkes bunu bilsin" ifadelerini kullandı.

"ÇOK AYIP BİR ŞEY"

Sahneye para atılmasına sinirlenen Mosso, tepkisini ise, "Arkadaşlar hiç mi konsere gitmediniz? Sahnedeki sanatçıya para atılmaz. Yapmayın, çok ayıp bir şey! Neyse tadımız kaçmasın..." diyerek, ifade etti.