Melek Mosso'nun orkestrası Murat Dalkılıç'a gitti

Şarkıcı Melek Mosso’nun dört yıldır birlikte çalıştığı orkestra arkadaşları, dün yaptıkları açıklama ile Mosso ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Hemen ardından Melek Mosso da Instagram’dan paylaştığı mesajda, eski ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve “Hepimizin müzik yolculuğu bereketli, ilhamlı ve şanslı olsun.” dedi.

Müzisyenler bu sürpriz ayrılığın ardından Murat Dalkılıç’la anlaştı.

"AYLAR ÖNCESİNDEN PLANLANDI"

Melek Mosso’nun menajeri, ayrılığın nedeniyle ilgili açıklama yaptı:

“Bu ayrılık aylar öncesinden planlandı. Ayda 25 konsere çıkan Melek Mosso, 5 Kasım’dan sonrası için iş almadı. Bir süre dinlenecek. Zaten orkestrayla helalleşip ayrıldık.”

