Melisa otunun az bilinen yararları

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erkavim Yıldırım
Melisa otunun az bilinen yararları
Doğa, insanoğluna şifa dağıtan birçok bitki sunar. Onlardan bir tanesi melisa otudur. İşte, Melisa otunun çok az bilinen yararları…

Melisa otunun az bilinen yararları

Doğa, insanoğluna şifa dağıtan birçok bitki sunar. Onlardan bir tanesi melisa otudur. İşte, Melisa otunun çok az bilinen yararları…

Melisa otu kalp, beyin, sindirim ve sinir sistemi için faydalı bir bitki. Melissa officinalis, Latince adı. Yüzyıllardır anksiyete, uyku bozukluğu, hazımsızlık ve yaraların tedavisinde kullanılan, nanegiller familyasına ait bir bitki. Otun kurutularak çay yapılıp içilmesiyle iyi geliyor.
İçeriğinde Citral, Citronal ve Gabriol bileşenleri bulunuyor, insanın gerginliğini alıyor ve sakinleştiriyor. İşte diğer yararları:

Cilt bakımı için kullanılıyor.
Yaşlanmayı ve cilt kırışıklıklarını geciktiriyor.

Kan şekeri ile tansiyonu düşürüyor.
Kan dolaşımını kuvvetlendiriyor.
İdrar söktürücü özelliği bulunur.

Alzheimer, epilepsi, sara, hafıza kaybı ve dikkat bozukluğunu önlüyor.
Böcek ısırıklarına karşı iyi geliyor.
Ateş düşürüyor.

Grip ve nezle gibi hastalıklarda kullanılıyor.
Ağrıları gideriyor.
Migren ağrılarına ve regl ağrılarına iyi geliyor.
Uçuk, egzama ve mantar gibi cilt hastalıkları için çok yararlı...

ZARARLARI VAR MI?

Uykusuzluk ve anksiyete nedeniyle antidepresan ilaç kullanıyorsanız ya da hamilelik dönemi ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

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