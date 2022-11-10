Muharrem İnce’den AKP HDP görüşmesine destek. Hiçbir sakınca yoktur!

AKP heyetinin başörtü konusunda anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak, 2 Ekim'de HDP’yi ziyaret etmesi gündemdeki yerini koruyor.

Cumhur İttifakı ortakları MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP lideri Mustafa Destici’den sonra ziyarete bir destek de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den geldi.

Muharrem İnce, Ağrı'da bir grup partili ve İl Başkanı Maksut Kösedağ ile Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi’nde esnafı ziyaret etti.

“HİÇBİR SAKINCA YOKTUR”

İnce, AKP heyetinin HDP Meclis Grubu'nu ziyaretiyle ilgili soru üzerine, "Meclis'te bir siyasi partinin grubu varsa o siyasi parti, anayasa değişikliği konusunda oy kullanma hakkına sahipse görüşülmesinde hiçbir sakınca yoktur" dedi.

İnce şunları söyledi:

"Bu konuda en net konuşan adam benim. Terörizmi desteklemiyorum. Türkiye’de bu sorunu makul yüzde 90 ile çözerim, diyorum. Önce birbirimize şu soruyu soracağız; 'Beraber mi yaşayacağız? Yan yana mı yaşayacağız? Ayrı ayrı mı yaşayacağız?'. Beraber yaşayacaksak Ağrı’da ayrı hukuk, Edirne'de ayrı hukuk olmaz. Aynı hukuk düzeni olacak. Meclis'te bir siyasi partinin grubu varsa o siyasi parti anayasa değişikliği konusunda oy kullanma hakkına sahipse görüşülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Muharrem İnce, Ağrı’da ne konuşuyorsa Rize’de de aynısını konuşur. Muharrem İnce'de geri vites yoktur. Bizim politikamız; bağımsız bir devlet, laik demokratik bir cumhuriyet, karma bir ekonomi, tarımda, eğitimde ve sağlıkta piyasanın koşullarına bırakmayan bir politika. Üreten bir Türkiye. Liyakati esas alan bir Türkiye. Yurtta barış, dünyada barışı savunan bir Türkiye" (DHA)