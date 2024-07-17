Memur olmak isteyenler dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı şartları açıkladı

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Memur olmak isteyenler dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı şartları açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 KPSS/1 tercih dönemi için memur alım sürecini başlatıyor. Lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki mezunlar, belirlenen kadrolar için başvuruda bulunabilecekler.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yıl kamu sektöründe çeşitli düzeylerdeki eğitim mezunları için geniş çaplı istihdam olanakları sağlayacak. 2024 KPSS/1 tercih dönemi kapsamında, lise ve üniversite mezunlarına yönelik bir dizi yeni pozisyon açıldığını bildirdi. Açıklamaya göre, adayların başvurularını 18 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Kamu hizmetlerinde kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat olarak görülen bu alım, geniş bir kadro yelpazesini kapsıyor.

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MEMUR ALIMINDA SUNULAN KADROLAR VE ŞARTLAR

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu personeli seçme sınavı olan KPSS'nin 2024/1 dönemi için tercih başvurularını açıkladı. Adaylar, lise, ön lisans ve lisans düzeylerinde belirlenen çeşitli memur pozisyonları için başvuruda bulunabilecekler. Teknisyen kadrosu için, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, İnşaat ve Ahşap Teknolojisi alanlarından mezun olma şartı bulunmakta.

Mimar pozisyonuna ise Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunları müracaat edebilecek. Ön lisans mezunları arasından hizmetli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför gibi pozisyonlar için alım yapılacak. Bu kadrolar için ilgili ön lisans programlarından mezun olmak yeterli olacak. Lisans mezunları içinse, mimarlık pozisyonu öne çıkıyor ve yine Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olanlar tercih edilecek.

Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak 18 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Adayların, KPSS puanları ve mezuniyet belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmekte. Bu belgeler, başvuru sürecinde esas alınacak ve adayların değerlendirilmesinde temel kriter olarak kullanılacak. Son başvuru tarihi ve kadro bilgileri güncellenmiş olup, adaylar son başvurularını 18 Temmuz 2024 tarihine kadar gerçekleştirebileceklerdir.

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