Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü bu kararda. Hakem kurulu bugün 4 kez toplanıyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisi bugün verilecek kararı bekliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün saat 14.00'te dördüncü kez toplanıyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü bu kararda. Hakem kurulu bugün 4 kez toplanıyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndan gelecek kararda.

26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan Kurul, 4. toplantısını bugün yapacak. 3. toplantısını dün yapan 11 kişiden oluşan hakem heyetinin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılamayan maddeler vardı.

Nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor

7 saat süren toplantıda, uzlaşma sağlanamayan maddeler müzakere edildi. Kurul, Pazar günü gerçekleşen ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonları temsilcilerini dinlemişti.

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep etmişti.

Kamu işveren heyeti ise, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün saat 14.00'te dördüncü kez toplanacak.

Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.

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