Menzil’de servet savaşı büyüyor. Şeyhin oğlu ayrıldı

Menzil Cemaati’nde Abdulbaki Erol’un ölümünden sonra post kavgası büyüyor. Menzil’de şeyhin 40’ı çıkmadan sıkı pazarlıklar başladı ve gerilime dönüştü. Abdulbaki Erol’dan sonra büyük oğlu Muhammed Saki Erol’un ‘Gavs’ ilan edileceği konuşuluyordu. Muhammed Saki Erol, cemaatin bir holdinge dönüşmesinde etkili bir isimdi. Teknolojiye yatkın, özellikle içişleri bakanlığında tarikat örgütlenmesinde kilit rol oynadığı iddia ediliyor. Ancak tarikatın ‘Gavs’ yani kainatın yeryüzündeki yöneticisi olarak gördüğü Abdulbaki Erol’un diğer iki oğlu, ağabeylerinin yeni Şeyh olmasına karşı çıktı. Menzil Köyü’ndeki sarayda yapılan görüşmeler sonunda Erol kardeşlerin cemaati paylaşmasına karar verildi.

Birgün gazetesinden Timur Soykan’ın haberine göre, Muhammed Saki Erol, bu kararı açıklıyor. Kendisinin Menzil Köyü’ndeki eski camide, Muhammed Fettah Erol’un yeni, yazlık camide ve küçük kardeşin ise alttaki camide konumlanacağını anlatıyor. Müritlere fitne çıkmaması, sakin olunması ve herkesin istediği camiye gitmesi çağrısı yaptı. Yani müritler, üç şeyhten birini seçecek ve onun müridi olacak.

Muhammed Fettah Erol ise tarikatın sağlık bakanlığındaki örgütlenmesini yönetiyor. Muhammed Fettah Erol da ses kaydında aynı sükûnet çağrısında bulunuyor, büyüklük ve küçüklük konusunun belirleyici olmadığını anlatıyor. Daha önce yapılan zikir ve tövbelerin karşılığının kalmadığını ifade etti. Menzil’de müritler, başlarına beyaz örtü alıp zikir çekiyor. Bunun için özel tespihi elleri kalp hizasındayken çekip “Allah” diyorlar. Bunu enkaz 5 bin kez yapmaları gerekiyor. Bu sayı arttıkça daha üst seviyelere çıkıyorlar. Yıllardır bunu yapan ve zikir sayıları yüzbinleri aşan binlerce mürit var. Ancak şimdi bütün bunlar sıfırlandı ve baştan başlamaları gerekecek.

Bu müritlerin yeniden Menzil’e gelmesi ve daha çok paraya ulaşılması anlamına geliyor. Böylece Erol kardeşler müritleri paylaşmak için yeni motivasyon yaratıyor.

Ayrıca tüm vekillerin yetkileri alındı. Artık sadece üç kardeşin yetkisi var.

AYRILIK RÜZGARI SERTLEŞİYOR

Tabii ki kardeşlerin geriliminde temel mesele; cemaatin milyarlarca liralık servetinin nasıl paylaşılacağı. Sonuçta onlarca şirket ve devasa mal varlığı ortada duruyor. Müritlerin ise güçlü olana yaklaşacağına şüphe yok.

Ayrılık rüzgarı bu nedenle hızla sertleşiyor. İddiaya göre Muhammed Saki Erol yeni yolunu çizdi. Cemaatin Semerkand Vakfı’ndan ayrıldığı söyleniyor. Serhendi isimli bir vakıf kuruyor. Semerkand Yayınevi ve medya organlarına karşı da yeni yayınevi ve televizyon kanalı kuracağı öne sürülüyor. Pahalı kıyafetlere düşkünlüğüyle bilinen oğlu Yakup’u da yeni yayınevinin başına getirdiği konuşuluyor.

Şeyhin ölümünün üzerinden birkaç gün geçmeden başlayan bu güç savaşının şiddetleneceği ortada. Maddi ve manevi istismar edilen, şeyhlerinin lüks hayatını seyreden müritler ise hangi tarafta yer alacaklarını şaşırmış durumda.