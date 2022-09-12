Akşener’in Gençler İçin Gençlerle Beraber programına bu sözler damga vurdu: Yurtdışındaki mahkumların şartları buradaki yurtlarda bize sağlanmıyor

“Gençler İçin Gençlerle Beraber” programının 11. bölümü İyi Parti'nin YouTube kanalından paylaşıldı. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda; "İktidarın plansız, programsız ve beceriksiz yönetim anlayışı yüzünden barınma sorunu yaşayan gençlerimizin sesini duyurmak için; 'Gençler İçin Gençlerle Beraber'in 11. bölümü yayında" dedi.

Videoda yer verilen konuşmalar ise şu şekilde:

Akşener: Bugünkü toplantımızın merkezinde kiraların artması sebebiyle evde kalamayan, yurt azlığı sebebiyle de yurt bulmayan gençlerden bir grupsunuz ve sizinle beraberim.

Genç: Geçen sene bizim odalarımız 4 kişilikti. Günümüzde şuan 6 ve 8 kişilik odalar olacağını söylüyorlar ve çalışmalara başlanmış. İtiraz ediyoruz ama sesimiz duyulmuyor.

Başka bir genç: Okula yerleştim, yurt arayayım dedim. Yurt yok.

Başka bir genç: Durumumuz içler acısı gençler olarak.

Başka bir genç: Yandaş taraftan herhangi bir milletvekili veya herhangi bir müdür geldiği zaman gramajı dahi arttırdıklarını kendim biliyorum. 5 çeşit yemek varsa 20 çeşide, 15 çeşide çıkıyor.

Başka bir genç: Doktor ve diyetisyenim okul yemekhanesinden yemek yememi yasakladı. Ve mesela annem benim 2-3 yıl yedek olarak çalıştı hastanede. Dediler ki malum partiye üye olursanız işe alacağız. Üye oldu, o hafta işe aldılar.

Akşener: Ne hissediyorsun?

Genç: Küçükken böyle bir gençliğimin olacağını düşünmemiştim. Umutlarım çok azalmış kendime dair.

Başka bir genç: Şu bir problem bence; bir gencin 50 kuruş, 60 kuruş daha ucuz diye 1 kilometre yol yürümesi ahlaksızca. Ya da bir gencin resmi gazete okumak zorunda kalması, ahlaksızca.

Başka bir genç: Yurt dışına gitmeyi çok mantıklı buluyorum. Ama çok da vicdani bulmuyorum. Artık elimizin altında internet var. Her türlü ülkeden manzaraya biz buradan direkt ulaşabiliyoruz. Oradaki tutukluların hapishanedeki yaşam şartları, bizim buradaki yurtlarda bize sağlanamıyor.

Başka bir genç: İmkanım olsa ben yurt dışına şuan çıkmak isterim. Zamlardan sonra, ekonomiden sonra insan yaşamak istiyor gerçekten.

Akşener: Bu programlarda ben de çok şey öğreniyorum. Ben bugün de çok şey öğrendim. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.