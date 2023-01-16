Kendinden dengeli Scooter. Dünyada bir ilk

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Hindistan’da tanıtılan Liger X kendinden dengeli elektrikli scooter modelleri sürücünün daha kolay ve rahat bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Ayrıca 4G desteği de sunuluyor.

LİGER X NELER SUNUYOR?

Liger Mobility tarafından geliştirilen Liger X ve Liger X+ elektrikli scooter modelleri dünyanın ilk kendinden dengeli scooter olduğu iddiasında. Böylece sürücülere daha güvenli ve konforlu kullanım sunuyor. Diğer özellikleri de dikkat çekici.

Liger X modeli 65KM/s hıza ulaşabilirken 60Km menzil sunuyor. Çıkarılabilir batarya 3 saatte şarj oluyor. LCD ekranda farklı istatistikler ve bir de öğrenme modu sunulmuş. Aracın geri gitmesini sağlayan bir tuş da mevcut.

4.5 SAATE ŞARJ OLUYOR

Liger X+ modelinde 100Km civarına kadar çıkan menzil mevcut. Batarya çıkarılamıyor ve 4.5 saatte şarj oluyor. 4G ve GPS sayesinde ekranda navigasyon çalıştırabiliyorsunuz. Sektörde de öne çıkmayı amaçlayan Liger X serisi 1100$ seviyesinden başlıyor.