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Kendinden dengeli Scooter. Dünyada bir ilk

Dünyanın ilk kendinden dengeli Scooter’ı duyuruldu. İşte detaylar…

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:19
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Liger X kendinden dengeli elektrikli Scooter viral oldu

Kendinden dengeli Scooter. Dünyada bir ilk
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Hindistan’da tanıtılan Liger X kendinden dengeli elektrikli scooter modelleri sürücünün daha kolay ve rahat bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Ayrıca 4G desteği de sunuluyor.

LİGER X NELER SUNUYOR?

Liger Mobility tarafından geliştirilen Liger X ve Liger X+ elektrikli scooter modelleri dünyanın ilk kendinden dengeli scooter olduğu iddiasında. Böylece sürücülere daha güvenli ve konforlu kullanım sunuyor. Diğer özellikleri de dikkat çekici.

Liger X modeli 65KM/s hıza ulaşabilirken 60Km menzil sunuyor. Çıkarılabilir batarya 3 saatte şarj oluyor. LCD ekranda farklı istatistikler ve bir de öğrenme modu sunulmuş. Aracın geri gitmesini sağlayan bir tuş da mevcut.

4.5 SAATE ŞARJ OLUYOR 

Liger X+ modelinde 100Km civarına kadar çıkan menzil mevcut. Batarya çıkarılamıyor ve 4.5 saatte şarj oluyor. 4G ve GPS sayesinde ekranda navigasyon çalıştırabiliyorsunuz. Sektörde de öne çıkmayı amaçlayan Liger X serisi 1100$ seviyesinden başlıyor.

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