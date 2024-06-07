Merkez Bankası'ndan yeni normalleşme adımı. 10 Haziran'dan itibaren başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan yeni normalleşme adımı. 10 Haziran'dan itibaren başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) normalleşme adımları gerekçesiyle ihracatçıların döviz satış yükümlülüklerini azalttı. Yükümlülük oranı yüzde 30 seviyelerine çekildi.

Bankacıların aktardığı bilgilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) genelge ile gerçekleştirdiği değişiklikle "İhracat bedellerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB'ye satış yükümlülüğü oranları" yüzde 40 seviyesinden yüzde 30 seviyesine indirildi.

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"YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10 HAZİRAN'DAN SONRA UYGULANACAK"

Yapılan değişiklikler 10 Haziran tarihinden itibaren uygulanacak. TCMB 2022 yılında yaptığı önlemlerle ihracatçıların döviz gelirlerinin %40'ını rezervine ekliyordu. Türkiye yılda 250 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor ve bu adım 12 ayda düzenli 100 milyar dolarlık rezerv kazanımı anlamına geliyordu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soruları sonrası ihracatçıların elde ettiği dövizin yüzde 40'ının alınması uygulamasının devam edeceğini, fakat rezervler güçlendikçe oran konusunda değerlendirme yapabileceklerini hafta başında aktarmıştı.

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