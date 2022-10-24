Özgür Demirtaş Sabah Gazetesi'ne sert çıktı! ‘Yeter artık, tane tane anlatayım…’

Sabah Gazetesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı konu alan bir haber yayımladı.



Haberde ''Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsünü, muhalif paylaşımları ile öne çıkan Özgür Demirtaş hazmedemedi! Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks'un övgü niteliğindeki açıklamalarına tepki göstererek, Türkiye'nin başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı'' ifadelerine yer verildi.



“YETER ARTIK…”

Habere sert tepki gösteren Demirtaş, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.



Özgür Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:



''YETER artık YETER, Yeter. Ben konuşmadıkça, yazmadıkça, sessiz kaldıkça PROPAGANDA gazeteleri hakkımda YALAN haber yapıyor, ardından binlerce trolü üstüme salıyorlar. YETER artık. BIKTIM artık. Siz nasıl yalancı ve HEDEF gösterensiniz? Tane tane anlatayım, sizi rezil edeyim.



Robin Brooks, Türkiye’nin Rusya’ya olan ihracatında anlamlı bir yükseliş olduğunu söylemiş bir twitinde. Ben dahil birçok ekonomi ve finans ile uğraşan uzman, aynı grafikte ihracat patlarken, İTHALAT’ın çok ama çok ama çok daha fazla arttığını yazdık yorum olarak Robin döndü bir açıklama yazdı.



Bu arada 10 dk. içinde olaya damlayan AKTROLLER “işte bak Robin Türkiye’yi övdü sen kim oluyorsun” vs yazdı önemsemedim. Ama Robin’i kişisel olarak çok İYİ tanıdığımı, beraber Commerzbank’a ONUR KONUŞMACISI olarak defalarca katıldığımı yazdım.



Ardından bu twitimi hemen Robin RT etti! Aktroller bunun üzerine algı tutmayınca geri çekilmek zorunda kaldılar! Sonradan laf ederler diye Allahtan ekran görüntüsü almıştım.



Yetmedi Robin benim twitine eleştirimi de RT etti. Allahtan onun da ekran görüntüsünü almıştım.



Durun o da yetmedi! Robin daha sonra gelen eleştiriler üzerine, bir açıklama daha yaptı ve Türkiye’nin ihracatının artması gerektiğini ama bunun asla RUSYA’ya olmaması gerektiğini ÇATIR ÇATIR yazdı! Buyrun.







"SABAH DENEN GAZETEYİ..."

Utanmadan ve AHLAKSIZCA, Robin çatır çatır RT edip bunları yazdıktan sonra Algı operasyonları ile bana itibar suikastı yapan Sabah denen gazeteyi ve bu YALAN-EKSİK-ALGI DOLU habere kim izin verdiyse hepsini kınıyorum! Yazıklar olsun size.



Aylardır hatta yıllardır birkaç yorum dışında susuyorum. Yazmıyorum. Havadan sudan bahsediyorum. Ama ona rağmen saldırıyorsunuz. Haksızlık ediyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. İtibar suikastı yapıyorsunuz. Hiç yazmasan bu sefer hiç yazmadı diyorsunuz.



Hiç mi etik duygunuz yok? Hiç mi kardeşim? İnsanın ALGI haberi yaparken vicdanı sızlar. Aşırı derecede SİNİRLENDİM. YANDAŞ gazeteci, basın, trol, propagandacıdan artık BIKTIM usandım. YETER artık YETER Bir de biri haberin altına bana HAİN yazmış.''

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