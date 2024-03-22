Mesut Özil son haliyle şaşırttı. Cristiano Ronaldo bile kendini tutamadı yorum yaptı

Hamza Özalkuş
Mesut Özil son haliyle şaşırttı. Cristiano Ronaldo bile kendini tutamadı yorum yaptı
Futbol oynadığı dönemde zayıf haliyle bilinen Mesut Özil şu anda adeta bambaşka biri!

Bir dönem dünyanın en önemli 10 numaraları arasında yer alan Mesut Özil futbolu bıraktıktan sonra vücut geliştirme sporuna merak sardı.

Kendisine yoğun bir antrenman programı uygulayan Mesut Özil her geçen gün değişen fiziğiyle dikkat çekiyor.

35 yaşındaki eski futbolcunun son hali görenleri çok şaşırttı.

Geçmişteki zarif ve teknik futbolcu imajından uzaklaşarak kaslı bir yapıya bürünen Mesut Özil için sosyal medyada "Ne oldu sana Mesut?" diye sormaktan kendini alamadı.

Bu beklenmedik fiziksel değişim tartışmalara yol açarken Mesut Özil'in yaptığı paylaşıma dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da yorum yaptı.

38 yaşındaki Portekizli futbolcu, eski takım arkadaşı için "Fena değil kardeşim” dedi.

65fd4094a896d892-w1200xh1728.webp

65fd409e1e096153-w1200xh1261.webp

ronaldo-1.jpg

İlgili Haberler
Trabzonspor Fenerbahçe kavgasında son perde. Grafiti savaşları başladı
Dursun Özbek'ten Erden Timur eleştirilerine sert yanıt. Ortam bir anda buz kesti
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli ismi transfer etti. Resmen açıklandı
Son Haberler
Trabzonspor Fenerbahçe kavgasında son perde. Grafiti savaşları başladı Spor
Trabzonspor Fenerbahçe kavgasında son perde. Grafiti savaşları başladı
6 yavru kedi başları kesilerek öldürüldü. Bursa'da vahşet Gündem
6 yavru kedi başları kesilerek öldürüldü. Bursa'da vahşet
Bir derece soğukta bir poşet sebze için saatlerce beklediler. Sizi bu hale getirenler utansın Gündem
Bir derece soğukta bir poşet sebze için saatlerce beklediler. Sizi bu hale getirenler utansın
Otomobil bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü: Sürücü öldü Gündem
Otomobil bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü: Sürücü öldü
Kontrolünü kaybeden otomobil bina ile istinat duvarı arasına düştü. 1 ölü Gündem
Kontrolünü kaybeden otomobil bina ile istinat duvarı arasına düştü. 1 ölü
Dursun Özbek'ten Erden Timur eleştirilerine sert yanıt. Ortam bir anda buz kesti Spor
Dursun Özbek'ten Erden Timur eleştirilerine sert yanıt. Ortam bir anda buz kesti
İYİ Partili Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can konteyner kentte dönen dolapları gün yüzüne çıkarttı! Gündem
İYİ Partili Başkan Adayı Dr. Selahaddin Can konteyner kentte dönen dolapları gün yüzüne çıkarttı!