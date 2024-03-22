Mesut Özil son haliyle şaşırttı. Cristiano Ronaldo bile kendini tutamadı yorum yaptı

Bir dönem dünyanın en önemli 10 numaraları arasında yer alan Mesut Özil futbolu bıraktıktan sonra vücut geliştirme sporuna merak sardı.

Kendisine yoğun bir antrenman programı uygulayan Mesut Özil her geçen gün değişen fiziğiyle dikkat çekiyor.

35 yaşındaki eski futbolcunun son hali görenleri çok şaşırttı.

Geçmişteki zarif ve teknik futbolcu imajından uzaklaşarak kaslı bir yapıya bürünen Mesut Özil için sosyal medyada "Ne oldu sana Mesut?" diye sormaktan kendini alamadı.

Bu beklenmedik fiziksel değişim tartışmalara yol açarken Mesut Özil'in yaptığı paylaşıma dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da yorum yaptı.

38 yaşındaki Portekizli futbolcu, eski takım arkadaşı için "Fena değil kardeşim” dedi.