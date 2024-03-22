Dursun Özbek yapılan sürpriz karşısında şok oldu. Üyeler hep bir ağızdan bağırmaya başladı

Selahattin Ekrekli
Dursun Özbek yapılan sürpriz karşısında şok oldu. Üyeler hep bir ağızdan bağırmaya başladı
Galatasaraylı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nin iftarına katılan Dursun Özbek'e burada bir de sürpriz yapıldı.

Galatasaraylı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği'nin (GSYİAD) her yıl düzenlediği geleneksel iftarı bugün Vadi İstanbul Radisson Collection'da yapıldı.

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Yemeğe Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Metin Özturk,1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, futbolculardan Kerem Demirbay eski futbolcu Arda Turan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kahkahalar eşliğinde yenilen yemeğin ardından GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'ndan Dursun Özbek'e bir sürpriz geldi.

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25 Mart'ta yeni yaşına girecek olan Dursun Özbek için pasta kesilirken katılımcılar "iyi ki doğdun başkan" tezahüratlarında bulundu.

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