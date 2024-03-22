A Milli Takım'ın Macaristan maçı ilk 11'i belli oldu. Montella Macarlara ters köşe yaptı

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A Milli Takım'ın Macaristan maçı ilk 11'i belli oldu. Montella Macarlara ters köşe yaptı
Milli takımımız Macaristan ile karşılaşıyor.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

Bugün saat 22.45'te Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmaya sayılı dakikalar kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Özellikle İtalyan teknik adam Montella hemen hemen her bölgede muhtemel ilk 11'den farklı tercihlere gitti.

İşte ilk 11'ler:

Macaristan: Gulacsi, Lang, Mocsi, Attila Szalai, Nego, Nagy, Styles, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Martin Adam.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal.

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