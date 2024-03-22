UEFA'nın Fenerbahçe kararı taraftarları çıldırttı

Union SG’yi geçerek UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

11 Nisan’da Yunanistan’da oynanacak olan ilk maçta Fenerbahçe taraftarı aldıkları tribün cezası nedeniyle tribünde yer alamayacak.

UEFA’nın bu kararı sarı-lacivertlilerin moralini bozarken Yunan basınında çıkan haberlere göre aynı durum 18 Nisan’da İstanbul’da oynanacak olan rövanş maçında da olacak.

Eşleşmeyi yüksek riskli maç kategorisinde değerlendiren UEFA Yunan taraftarların İstanbul’a gelmesini istemiyor.

Alınan bu karar henüz resmen açıklanmasada Olympiakos taraftar grubu Gate 7 şimdiden protestoya başladı.

Gate 7 tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada "Bizim Türklerle savaşımız yok, Fenerbahçe taraftarlarıyla da taraftar rekabetimiz yok" ifadelerine yer verildi.

Basketbolda aynı yasağın olmadığını belirterek kararın saçma olduğunu söyleyen Yunan taraftarlar ayrıca, "Yunanistan ve Türkiye, Rusya ile Ukrayna gibi savaş halinde değil; dahası dostane adımlar atılmıştır. Olympiakos'un taraftarlarının, takımımızın bu tarihi ve önemli mücadelesinde orada olmaması mümkün değil" dedi.