Soğuk havada metabolizmaya güç katan içecekler

Soğuk havalarda hem içinizi ısıtacak hem de metabolizmanıza güç katacak en pratik sıcak kış içecekleri şöyle;
NANE LİMON ÇAYI
Malzemeler
1 su bardağı sıcak su
1 adet limon
100 gr taze ya da kurutulmuş nane
Hazırlanışı
Bir cezvenin içine sıcak suyu koyun limonu ince ince dilimleyerek suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra naneyi ekleyin. Hemen servis edebilirsiniz.
SICAK ZENCEFİL ÇAYI
Malzemeler
1 su bardağı sıcak su
Bal
İnce ince dilimlenmiş zencefil
Hazırlanışı
Zencefili sıcak suyun içine atıp kaynatın. Biraz soğuduktan sonra bir su bardağına alın ve tatlandırmak için bal ekleyin.
LİMONLU SICAK SU KARIŞIMI
Malzemeler
Yarım limon
1,5 su bardağı sıcak su
Çeyrak çay kaşığı zerdaçal
1 tutam kırmızı biber
1 tutam şeker
Hazırlanışı
Bütün malzemeleri sıcak su dolu bardağa ilave edip iyice karıştırın. Hemen servis edebilirsiniz.
TARÇINLI ELMA SUYU
Malzemeler
1 bardak taze sıkılmış elma suyu
1 adet çubuk tarçın
Hazırlanışı
Elma suyunu 5 dakika kaynatın ardından bardağa alıp çubuk tarçını ekleyin.
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