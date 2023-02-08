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Soğuk havada metabolizmaya güç katan içecekler

Hava sıcaklığı dondurucu boyutlara gelmişken, soğuk hava ve grip gibi hastalıklardan korunmak için metabolizmayı hızlandırıp soğuk algınlığı ile savaşacak kış içecekleri gerekiyor. İşte o içecekler…

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 08:56
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Metabolizmaya güç katan içecekler

Soğuk havada metabolizmaya güç katan içecekler
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Soğuk havalarda hem içinizi ısıtacak hem de metabolizmanıza güç katacak en pratik sıcak kış içecekleri şöyle;

 

NANE LİMON ÇAYI

Malzemeler
1 su bardağı sıcak su
1 adet limon
100 gr taze ya da kurutulmuş nane

Hazırlanışı
Bir cezvenin içine sıcak suyu koyun limonu ince ince dilimleyerek suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra naneyi ekleyin. Hemen servis edebilirsiniz.

SICAK ZENCEFİL ÇAYI

Malzemeler
1 su bardağı sıcak su
Bal
İnce ince dilimlenmiş zencefil

Hazırlanışı
Zencefili sıcak suyun içine atıp kaynatın. Biraz soğuduktan sonra bir su bardağına alın ve tatlandırmak için bal ekleyin.

LİMONLU SICAK SU KARIŞIMI

Malzemeler
Yarım limon
1,5 su bardağı sıcak su
Çeyrak çay kaşığı zerdaçal
1 tutam kırmızı biber
1 tutam şeker

Hazırlanışı
Bütün malzemeleri sıcak su dolu bardağa ilave edip iyice karıştırın. Hemen servis edebilirsiniz.

TARÇINLI ELMA SUYU

Malzemeler
1 bardak taze sıkılmış elma suyu
1 adet çubuk tarçın

Hazırlanışı
Elma suyunu 5 dakika kaynatın ardından bardağa alıp çubuk tarçını ekleyin.

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