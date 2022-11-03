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Fırtınaları karları önceden bilen adam Kerem Öktem hava durumunu nasıl bildiklerini açıkladı. Bu kurallara göre siz de havanın nasıl olacağını bilebilirsiniz

İsabetli hava durumu tahminleriyle tanınan Kerem Ökten, hava durumu tahmini nasıl tahmin ettiklerini yaptığı dikkat çeken bir paylaşımla açıkladı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:54
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Meteoroloji Kahini Kerem Öktem hava durumunu nasıl bildiklerini açıkladı. Bu kurallara göre siz de havanın nasıl olacağını bilebilirsiniz

Fırtınaları karları önceden bilen adam Kerem Öktem hava durumunu nasıl bildiklerini açıkladı. Bu kurallara göre siz de havanın nasıl olacağını bilebilirsiniz
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Özel merakı meteoroloji ve uydu görüntülerini incelemek olan ve sosyal medyada “meteoroloji kahini” olarak bilinen Kerem Ökten, Türkiye geneli hava durumu tahminlerine ilişkin yine için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tahminlerinin doğruluyla bilinen Ökten resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

Ay ortası Kış gelebilir. Uzun yıllar istatistiklerine göre, Türkiye Kasım ayı genelini normallerden soğuk kapatırsa; Aralık ayı sıcak geçse bile; Kış sert geçiyor. Kasım ayı genelini normallerden sıcak kapatırsa; Aralık ayı soğuk geçse bile; Kış ılıman geçiyor...

METEOROLOJİ'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu paylaştı. Yayınlanan rapora göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların yağışın etkili olacağı bölgelerde sıfırın altına düşeceğini belirten uzmanlar vatandaşlara yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu…

Kasım ayının ilk günlerinde sıcaklıklar yurt genelinde batı kesimlerde 5 ila 8 derece diğer yerlerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ve son değerlendirmeler neticesinde yurt genelinde etkisini gösterecek olan hava durumu raporları paylaşıldı. Yayınlanan raporlara göre kuzey kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden ilk saatlerde Marmara ve Karadeniz kıyılarında, zamanla yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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