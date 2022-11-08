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Meteoroloji'den 8 ile kar alarmı. Uyarı üstüne uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bitlis, Muş, Şırnak, Erzurum ve Antalya'da sağanak ve kar yağışları görüleceği belirtilirken hava sıcaklıklarının İstanbul'da 18 dereceyi bulacağı duyuruldu. Yağışlı bölgelerin sıcaklıklarının düşeceği belirtildi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 08:46
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Meteoroloji 8 ilde kar yağışının beklendiğini açıkladı

Meteoroloji'den 8 ile kar alarmı. Uyarı üstüne uyarı yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatler ve gece saatlerinde Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Mardin, Erzurum'un güneybatısı, Şanlıurfa'nın kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU 

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya ve Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

EGE 

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ 

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın güney ilçeleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU 

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırıkkale, Kırşehir ve Aksaray çevreleri ve Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ 

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu , gece saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu , akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu , akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU 

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzincan, Bingöl, Tunceli ve Erzurum çevrelerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KARS °C, 11°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU 

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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