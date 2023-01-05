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Bu illerde yaşayanlar dikkat. Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji bugün Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği uyarısını yaptı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 08:58
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Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat. Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı
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Cumhuriyet'in haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı’nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı belirtildi.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası ile Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu
KIRKLARELİ 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 10°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 5°C, 14°C
Az bulutlu
MUĞLA 0°C, 13°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 10°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA -1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR -1°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ -7°C, 7°C
Az bulutlu ve açık
KONYA -3°C, 8°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu
SİNOP 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AĞRI -10°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -6°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 1°C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

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Rintintin
5.01.2023 09:17
Artık halkla dalga geçildiğinde karar verdim. Takvimsel olarak kış başladığından beri kar kış uyarısı yapıyorsunuz bir damla kardan geçtim yağmur yok. Memleket kupkuru oldu. Yeter kar uyarınızdan...  
 
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