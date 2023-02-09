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İspanya’dan gelen yardımları koordine eden Mehmet Çelebi yardımseverlerle birlikte tv100’e bağlandı

İspanya’dan gelen yardımları koordine eden MET-GÜN Enerji Ortağı Mehmet Çelebi, tv100 ekranlarında yayınlanan ‘Deprem Özel’ yayınına İspanyol yardımseverlerle birlikte konuk olarak bağlandı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 20:19
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İspanya’dan gelen yardımları koordine eden Mehmet Çelebi yardımseverlerle birlikte tv100’e bağlandı

İspanya’dan gelen yardımları koordine eden Mehmet Çelebi yardımseverlerle birlikte tv100’e bağlandı
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran yıkıcı depremde ilk yardıma koşan ülkeler arasında İspanya yer aldı. İspanya, sığınmacı krizinde ve Patriot hava savunma sistemleri konusunda da Türkiye’ye diplomatik destek vermişti. İspanyol yardımseverler de Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketi sonrası adeta seferber oldu.

MET-GÜN’ÜN BÜYÜK ÇABASI

MET-GÜN, İspanya'daki Hard Rock Hotel de Büyükelçilikle koordineli şekilde Türkiye’ye yardım kampanyasının merkezi oldu. Şirket, İspanyol radyo kanallarına duyurular vererek, Türkiye'ye yardım çağrısı yaptırdı. Bunu duyup yardım yapmak isteyen İspanyollar otel binasına ellerinde yardım kolileriyle geldi.

“HEPSİ BİZLERE AĞLAYARAK SARILIYORDU”

Yardımları koordine eden Met-Gün Enerji Ortağı Mehmet Çelebi’yi tv100 ekranlarında yayınlanan ‘Deprem Özel’ yayınına konuk olarak bağlandı.

Onlarca İspanyol’un bisikletlerle, arabalarla yardım bıraktığını belirten Mehmet Çelebi, “Hepsi bizlere ağlayarak sarılıyordu” ifadelerini kullandı. Ece Üner, yaşanan duygu dolu anların ardından, “Çok teşekkür ederiz. İlk onlar yardımda bulundu. Bu yaptıkları az bir şey değil, başından beri hep destek tam destek. Ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

İspanya Emniyeti’nin Türkiye’ye yardımı kolaylaştırmak adına seferber olduğunu belirten Mehmet Çelebi, “Eşyaları bizim taşımamıza bile izin vermiyorlar. Siz çok çalışıyorsunuz diye. Yardım edelim diye söyledik izin vermediler” şeklinde konuştu.

ECE ÜNER, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mehmet Çelebi, bir İspanyol yardımseverin 50 uzaktan toplu taşımayla yardım getirdiğini aktardı. Çelebi, aynı zamanda İspanyol vatandaşların Türkiye’ye yardım için çalışan gönüllülere sürekli olarak yemek ve içecek getirdiğini de belirtti. Ece Üner, İspanyol yardımseverlere İspanyolca teşekkür etti. Üner, yayının sonunda duygularına hâkim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

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Bir Vatandaş
9.02.2023 21:16
Deprem bölgesinde gece-gündüz demeden, kendi canlarını da tehlikeye atarak saatlerce, insanüstü bir gayret sarf eden tüm çalışanları saygı ve sevgi ile selamlıyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz..  
 
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