2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Metin Uca gözaltına alındı

Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:27
Takip Et

Metin Uca gözaltına alındı

Metin Uca gözaltına alındı
+
Aa
-

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Halüsinasyon’un aşırı ileri bir evresi, Sülüsinasyon" tepkisi

Sunucu Metin Uca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Tek parti iktidarında Kuran-ı Kerim okumak yasaktı” sözlerine kişisel sosyal medya hesabından tepki göstererek "Gerçek olmayan duyuların algılanması rahatsızlığı diye tanımlanabilecek Halüsinasyon’un aşırı ileri bir evresi, Sülüsinasyon" diyerek tepki göstermişti.

Metin Uca kimdir?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uca, sunucu, yazar ve aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Metin Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri de almıştır. Ünlü isim, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu zamana kadar bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010 yılında yeniden Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

METİN UCA KİTAPLARI

Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, 2004, Epsilon Yayınları,
Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam?, 2006, Epsilon Yayınları,
Tüh, 2007, Doğan Kitap

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İZMİRLİ
2.02.2023 14:15
süleyman seçimi kaybettiğin gün gözaltına alınacaksın.  
 
SS
2.02.2023 14:09
Bu kadar tamammülsüzlük nedir, milleti böyle tehditlerlemi yıldıracaksanız çok aldandınız bakanım eski siyasilerin tırnagı olamazsınız kibir insanları aşağılayıcı hareketler bunlarlamı oy alacaksın!!  
 
Mustafa bey
2.02.2023 14:09
Bu şekilde milleti kimse korkutamaz biz turkuz kurduz lazız Çerkeziz asla arap değiliz  
 
TÜM YORUMLAR (14)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
3
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
4
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
5
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
6
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿Borsa liginde ocak ayının şampiyonu Beşiktaş oldu
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿ Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
﻿ABD’de engelli bir vatandaşı öldüren polisler hakkında inceleme başlatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.