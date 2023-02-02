Metin Uca gözaltına alındı

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Halüsinasyon’un aşırı ileri bir evresi, Sülüsinasyon" tepkisi

Sunucu Metin Uca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Tek parti iktidarında Kuran-ı Kerim okumak yasaktı” sözlerine kişisel sosyal medya hesabından tepki göstererek "Gerçek olmayan duyuların algılanması rahatsızlığı diye tanımlanabilecek Halüsinasyon’un aşırı ileri bir evresi, Sülüsinasyon" diyerek tepki göstermişti.

Metin Uca kimdir?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uca, sunucu, yazar ve aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Metin Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri de almıştır. Ünlü isim, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu zamana kadar bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010 yılında yeniden Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

METİN UCA KİTAPLARI

Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, 2004, Epsilon Yayınları,

Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam?, 2006, Epsilon Yayınları,

Tüh, 2007, Doğan Kitap