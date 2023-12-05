Metin Uca’nın efsane yarışması için yeni sunucu aranıyor

2002 yılından beri yayınlanan ve Metin Uca’yla anılan ünlü yarışma Passaparola tv8 için yeniden çekilecek. Geçirdiği kazanın ardından 17 Kasım’da vefat eden Metin Uca’nın yerine yeni bir sunucu aranıyor.