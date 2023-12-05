Metin Uca’nın efsane yarışması için yeni sunucu aranıyor

2002 yılından beri yayınlanan ve Metin Uca’yla anılan ünlü yarışma Passaparola tv8 için yeniden çekilecek. Geçirdiği kazanın ardından 17 Kasım’da vefat eden Metin Uca’nın yerine yeni bir sunucu aranıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Metin Uca’nın efsane yarışması için yeni sunucu aranıyor

Passaparola yarışması geri dönüyor. Ülkemizde ilk olarak 2002 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve Metin Uca’yla özdeşleşen yarışma yakında tv8’de ekrana gelecek.

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Cem Davran’ın sunumuyla Çarkıfelek’i önce seyirciyle buluşturacak olan kanal daha sonra Passaparola’yı ekrana getirecek.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçirdiği kazanın ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım’da aramızdan ayrılan unutulmaz sunucu Metin Uca’nın yerine yeni bir sunucu aranıyor. Şu günlerde yeni sunucu görüşmeleri devam ediyor.

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