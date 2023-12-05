Metin Uca’nın efsane yarışması için yeni sunucu aranıyor

Passaparola yarışması geri dönüyor. Ülkemizde ilk olarak 2002 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve Metin Uca’yla özdeşleşen yarışma yakında tv8’de ekrana gelecek.
Cem Davran’ın sunumuyla Çarkıfelek’i önce seyirciyle buluşturacak olan kanal daha sonra Passaparola’yı ekrana getirecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçirdiği kazanın ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım’da aramızdan ayrılan unutulmaz sunucu Metin Uca’nın yerine yeni bir sunucu aranıyor. Şu günlerde yeni sunucu görüşmeleri devam ediyor.
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