Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti

Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti
Kaynak: Milliyet

Mevduatta parası olan milyonlarca vatandaş için ünlü ekonomistten dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 1

Mevduat faizlerinde yaşanan 1,5 aylık düşüş sonlandı. Yaşanan düşüşün ardından Merkez Bankası'nın mevduat faizlerinin yükselişi dikkat çekti.

Peki şu dönemde 1 milyon liranın mevduat getirisi ne oldu? Yükselişler devam edecek mi? Ünlü ekonomist Muhammet Bayram, mevduata ilişkin yatırımcıları ilgilendiren soruları yanıtladı.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 2

Merkez Bankası'nın son haftalık verilerine göre, 28 Haziran itibarıyla 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi 59,2 olarak kaydedildi. Bir önceki hafta ise bu faiz oranı 58,4 seviyesindeydi.

Bu durum, son 1.5 ay içinde düşüş gösteren mevduat faizlerinde bir gerileme olduğunu gösteriyor. Ancak son verilere göre yükseliş trendi dikkat çekiyor.

Mevduat faizlerindeki bu yükselişi tetikleyen nedenler ne olabilir ve faizlerdeki bu artış sürebilir mi? Şu anda 1 milyon TL tutarında mevduatı olan birinin aylık kazancı ise bu yeni faiz oranlarıyla ne kadar olacak?

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 3

FAİZLERDE YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Son Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 aylık mevduat faizlerinde artış gözlendi. Daha önce yaşanan düşüşün temel sebebi, piyasada fazla likidite olmamasıydı. Şu anda bankalar, likiditeyi artırmak amacıyla mevduat faizlerini yükseltme eğilimindeler.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 4

Politika faizinin yüzde 50 seviyesinde olduğu bir dönemde, 1 ile 3 ay vadeli bileşik faiz oranlarının yüzde 60'ları aşmaması, politika faizinin etkinliğini koruduğunu ve mevduat faizlerinin mevcut seviyelerde zirve yaptığını gösteriyor.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 5

BANKALARDA ORTALAMA MEVDUAT FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Şu anda bankalarda ortalama mevduat faizleri yüzde 50 ile yüzde 55 aralığında değişiklik gösteriyor. Özellikle kamu bankalarında bu faiz oranlarının yüzde 50'nin altına indiği durumlar gözlemlenebiliyor.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 6

FAİZLER DAHA DA YÜKSELECEK Mİ?

Muhammet Bayram, faizlerin gelecek haftalarda daha da yükselişe geçeceğini öngördüğünü belirtti.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 7

1 MİLYON TL’Sİ OLAN NE KAZANIYOR?

Stopajla birlikte şu anda 1 milyon TL’nin aylık getirisi 43 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor diyebiliriz.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 8

ALTIN, DOLAR, BORSA VE MEVDUATTA TERCİHLER NASIL OLMALI?

Borsanın performansına bakıldığında, dolar bazında %28, TL bazında ise %40 getiri sağlandığı gözlemleniyor. Kısa vadeli TL mevduatları, daha güvenli ve garantili bir getiri sağlamaktadır, özellikle 32 gün vadeli mevduatlar bu anlamda tercih edilebilir.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 9

Yatırım portföylerinde öncelikli olarak mevduat ve borsa yer almalıdır, bunun yanı sıra altın da alternatif bir seçenek olabilir. Şu anda altın fiyatlarında alım fırsatları olduğunu söyleyebiliriz.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 10

"DÖVİZ EN SON TERCİH OLMALI"

Döviz, enflasyonun altında bir getiri sunmakta olup, getiri açısından döviz yatırımları genellikle diğer seçeneklere göre daha düşüktür.

Gelecekte dövizde bir artış beklemiyoruz, çünkü döviz genellikle bir işlem aracı olarak kullanılır ve tasarruf aracı olarak tercih edilmez.

Bu nedenle yatırımcılar için döviz en son tercih edilen yatırım aracı olmalıdır.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 11

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti 12
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