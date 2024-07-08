Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti

"DÖVİZ EN SON TERCİH OLMALI"

Döviz, enflasyonun altında bir getiri sunmakta olup, getiri açısından döviz yatırımları genellikle diğer seçeneklere göre daha düşüktür.

Gelecekte dövizde bir artış beklemiyoruz, çünkü döviz genellikle bir işlem aracı olarak kullanılır ve tasarruf aracı olarak tercih edilmez.

Bu nedenle yatırımcılar için döviz en son tercih edilen yatırım aracı olmalıdır.

