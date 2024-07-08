Mevduatta parası olanlar dikkat! Uzmanı açıkladı. Faiz oranları değişti

Merkez Bankası'nın son haftalık verilerine göre, 28 Haziran itibarıyla 1-3 vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi 59,2 olarak kaydedildi. Bir önceki hafta ise bu faiz oranı 58,4 seviyesindeydi.
Bu durum, son 1.5 ay içinde düşüş gösteren mevduat faizlerinde bir gerileme olduğunu gösteriyor. Ancak son verilere göre yükseliş trendi dikkat çekiyor.
Mevduat faizlerindeki bu yükselişi tetikleyen nedenler ne olabilir ve faizlerdeki bu artış sürebilir mi? Şu anda 1 milyon TL tutarında mevduatı olan birinin aylık kazancı ise bu yeni faiz oranlarıyla ne kadar olacak?