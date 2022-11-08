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Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk

AKP’li heyetin HDP ziyaretinin ardından AKP ile MHP arasındaki iplerin gerildiği iddiaları gündeme düşerken uzun süre sonra bir ilk yaşandı. Bahçeli’nin grup toplantısında konuşacağı sıra AKP, Karabağ Zaferi Konferansı yaptı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 11:11
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MHP Lideri Devlet Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk

Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
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AKP ile HDP arasında geçen hafta yaşanan yakınlaşma kulisleri hareketlendirdi.

AKP ve MHP arasında iplerin gerildiği kulislerde konuşulurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugünkü grup toplantısında AKP ile ipleri koparacağı iddia edildi.

Bahçeli’nin partisinin grubunda erken seçim tarihi açıklayacağı iddiaları konuşulurken uzun zaman sonra bir ilk de yaşandı.

MHP grup toplantısında bir program denk getirmemek için özen gösteren AKP, ilk kez Bahçeli’nin konuşmasına dakikalar kala program düzenledi. AKP’nin yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı başkanlığında gerçekleştirilen Karabağ Zaferi Konferansı, grup toplantısında önce canlı yayından girdi.

Ana akım medya AKP’nin programı devam ederken ekranlarını Bahçeli’nin grup toplantısında çevirdi.

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