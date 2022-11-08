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Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. AKP heyetinin HDP'yi ziyaretine yorumu merakla beklenen Bahçeli, "AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir" dedi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:37
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Bahçeli AKP - HDP görüşmesine destek verdi. Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir.

Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa iman ve irade gücüyle Türk devletini ortaya çıkardı. Babasının vefatından sonra dayısının evinde bakla tarlası bekledi karga kovaladı. Gün geldi düşmanı da İzmir'e kadar kovaladı.

O tarihlerde annesi Zübeyde Hanım'ın rüyasında altın bir tepsi ile minareye çıktığını görmesi Mustafa Kemal'in istikbalini de gösterdi.

Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, büyük bir kumandan ve devlet adamlığı vasfının hamurunu yoğurdu. Atatürk demek vatan ve milletin saadeti demektir. Atatürk demek milli mücadelenin başı cumhuriyetin başarısı demektir.

Atatürk kurucu bir liderdir. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin hakları iç içe geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Türk tarihinin asal paydası, ortak değeridir. Kim ne söylerse söylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz.

2 gün sonra vefatının 84. yıldönümü anacağımız Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık düşkünü bir devlet adamıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Bu emanetlere asla leke sürülmeyecektir. Atatürk'ün kurduğu partinin başına oturan zatın sömürgecilerin eline düşmesi, siyasi koloniye dönüşmesi maalesef ihanettir.

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacaktır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk millet belini doğrultmuştur. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu karşımızda asılıdır. Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize gurur yaşatmaktadır.

TAHIL KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ

Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon tondan fazla tahıl taşınmıştır. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi toplumlara ulaştırılması konusunda bütün ülkelere insanlık dersi vermektedir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir. Biz kalp gözünden, Batı kar gözünden bakıyor. Türkiye doğalgaz ile inşallah merkez konumuna da gelecektir.

Zaman Türkiye zamanıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Elbette yapacağız hep birlikte yapacağız. 

''ABD SİYASİ KÖRDÜĞÜMÜN PENÇESİNDEDİR''

Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. ABD, sosyal ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Kaos içindeki bir ABD'nin dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağını düşünüyoruz.''

İSVEÇ-FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

NATO'nun Madrid Zirvesi'nde imza alınan muhtıra ile İsveç ve Finlandiya'nın terörle aralarına nasıl mesafe koydukları incelenmesi gereken bir konudur. Henüz ikna edici bir sonuç alınmış veya görülmüş değildir. İsveç iç muhalefeti PKK/YPG'nin kontrolündedir. İsveç ve Finlandiya'nın attığı adımlar ve terörle arasına ne kadar mesafe koyduğu detaylıca incelenmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması kabul edilemez. NATO TBMM'nin üzerinde bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri TBMM'ye ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin dili buyurgandır. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Türkiye oyalanıyorsa millet asla teslim olmayacaktır.

''KILIÇDAROĞLU TAŞERON BİR SİYASETÇİDİR''

Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu göre Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi CHP'nin önceki genel başkanları ile bağdaşmamaktadır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten zincirlidir. Kılıçdaroğlu simsiyah bir şahsiyettir, yalan fabrikasıdır. Bir değil bin kere yazıklar olsun diyorum. Kılıçdaroğlu'nun Birleşik Krallık'ta kanun kaçakları ile görüşmesini suç ortaklığı olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu herkesi kör, alemi sersem mi zannediyorsun? Türk askerine polisine uyuşturucu ticareti ile ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde vatan hainidir. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Türkiye'yi suçlamak şerefli bir tavır değildir, doğru değildir.''

AKP HEYETİNİN HDP ZİYARETİ

Anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Kararımızda değişiklik yoktur. Ya TBMM'de ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylaması ile milletimizin takdirine sunalım. CHP dürüst ise buyursun hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım. AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla siyasi partileri ziyaret etmesi doğru adımdır.''

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GİZLI ANLAŞMA AÇIK BULUŞMA HABERİMIZ YOKTU DOGALDIR NORMALDIR DEMEK GEÇMISE BAKINCA HATIRLAYIN CA MACERA DOLUSUNUZ.
8.11.2022 12:09
MHP NIN HABERI VARDI HDP NIN DE HABERİ VARDI BU BULUŞMADAN BIRANDA ANSIZIN BULUŞMASI DEGILDİ.  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
8.11.2022 12:08
Bu açıklama ile zihnim netleşti. Elveda ÜLKÜDAŞLARIM  
 
oğuz
8.11.2022 12:08
sadece ve sadece çok yazık diyorum o kadar.  
 
TÜM YORUMLAR (50)
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