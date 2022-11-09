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Gültekin Uysal'dan AKP'nin HDP ziyaretine olay benzetme

AKP'li üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmesine yönelik bir tepki de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 22:50
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan AKP heyetinin gerçekleştirdiği HDP ziyaretine cahiliye dönemi göndermesi yaptı

Gültekin Uysal'dan AKP'nin HDP ziyaretine olay benzetme
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Uysal, "AKP-MHP’nin HDP’yi ve HDP ile görüşenleri önce ‘terörist-hain’ diye propaganda yapıp şimdi kendilerinin görüşmeleri, Halife Ömer’e atfen rivayet edilen Cahiliye dönemindeki ‘önce helvadan putlar yapıp sonra acıkınca putları yemelerini’ hatırlatıyor!” dedi.

YAŞANAN TEZATLIĞI ELEŞTİRDİ

Gültekin Uysal, AKP'nin HDP ile görüşenleri ‘terörist' ilan ettiğini hatırlatarak ortaya çıkan tezatlığı eleştirdi.

Gültekin Uysal, şu ifadeleri paylaştı:

“AKP-MHP'nin HDP'yi ve HDP ile görüşenleri önce ‘terörist-hain' diye propaganda yapıp şimdi kendilerinin görüşmeleri, Halife Ömer'e atfen rivayet edilen Cahiliye dönemindeki ‘önce helvadan putlar yapıp sonra acıkınca putları yemelerini' hatırlatıyor!”

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını TBMM'de 2 Kasım 2022 tarihinde ziyaret etmişti.

Bakan Bozdağ'ın yanı sıra AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un yer aldığı heyet, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay ile görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin AKP ve Cumhur İttifakı içinden çok sayıda tepki gelmişti.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısından konuşan MHP lideri Bahçeli, “AKP heyetinin Meclis’te grubu bulanan partilerle görüşmesi son derece doğru ve doğaldır. Bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP’de odur. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

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