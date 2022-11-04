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  • AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı

AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı

Dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyetinin HDP’ye bulunduğu ziyarette odada, tutuklu HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının bulunması dikkat çekti.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 08:26
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AKP terörist dediği HDP'yi ziyaret etti. Ziyarette Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı

AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
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AKP heyeti, anayasa değişikliği teklifi ile ilgili bilgi vermek için MHP'nin ardından CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etti. Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HDP’yi ziyaret ederek HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay'la görüştü.

Basına kapalı süren ziyarette odada, cezaevinde olan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmeye "İktidar, terörist dediği HDP'den destek istedi" yorumları da yağdı.

İktidarın terörist dediği HDP ile aynı karede olması gündem oldu. Öte yandan Ekim ayında Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş; iktidar saldırıda HDP'yi suçlamış, CHP'ye yüklenmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir" demişti.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu ve CHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun Teklifi, 4 Ekim 2022 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

AKP tarafından ise başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğini içeren teklif hazırlandı ve muhalefetle görüşmeler yapıldı.

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Yusuf
4.11.2022 09:41
Allah'ım sen çok büyüksün.bir laf var hocanın kızına yakışır derler,daha size oy vermem sahtekâr olduğunuz ve algici olduğunuz için sahtekarlar  
 
HAYIRMI ŞERMİ KADERMİ BU BULUŞMA
4.11.2022 09:19
SICAK BULUŞMA YÖN NEREYE GİDERSE ELLER ORAYA  
 
Tekin Ertürk
4.11.2022 09:01
Yüce Kuran Ahzap Suresinden başlanıp okunmalı. Tüm doğrular ve gerçekler orada. Yüce Kuran engellemez ve engellenmeli...  
 
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