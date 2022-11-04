﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı

AKP heyeti, anayasa değişikliği teklifi ile ilgili bilgi vermek için MHP'nin ardından CHP, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etti. Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HDP’yi ziyaret ederek HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay'la görüştü.

Basına kapalı süren ziyarette odada, cezaevinde olan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmeye "İktidar, terörist dediği HDP'den destek istedi" yorumları da yağdı.

İktidarın terörist dediği HDP ile aynı karede olması gündem oldu. Öte yandan Ekim ayında Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş; iktidar saldırıda HDP'yi suçlamış, CHP'ye yüklenmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir" demişti.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu ve CHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun Teklifi, 4 Ekim 2022 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu.

AKP tarafından ise başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğini içeren teklif hazırlandı ve muhalefetle görüşmeler yapıldı.