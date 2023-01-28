MHP'de Sinan Ateş istifası

Cumhuriyet'in haberine göre, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da bir silahlı saldırı sonucu öldürülmesi karşısında MHP yönetiminin tutumu karşısında binlerce üyenin istifa ettiği öğrenilmişti.

Parti yönetimine isyan ederek istifasını açıklayanlardan biri de MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz oldu. Karadeniz, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

"BU TUTUMU VİCDANEN KABUL EDEMEM"

Karadeniz'in açıklaması şöyle:

"Ülkenin başkentinde alçakça ve pervasızca işlenen ve iki küçük kız çocuğunu yetim bırakan cinayet sonrasında yaşanan olaylar ile mensubu olduğum partinin takındığı tutumu vicdanen kabul etmem mümkün değildir.

Cinayet gününden bugüne kadar bize yakışan duruşun sergilenmesini umut ederek sabırla bekledim. Ancak bu süreçte yetkili kişilerin beyanatları ve tutumları dolayısıyla bu bekleyişin beyhude olduğuna kanaat getirdim.

Tüm bu nedenlerle vicdan sahibi bir insan, hukukçu ve Türk milliyetçisi kimliğimin gereği olarak mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğinden ayrılmış bulunmaktayım."