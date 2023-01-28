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Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Ateş'in ailesine seslenerek "Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz." dedi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 18:56
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Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş mesajı

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş mesajı
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Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"'Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum' diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz.
Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak. Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz.
Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum."

 

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suça bulaşmış mhp lilerin pkk dan ne farkı var?
28.01.2023 19:29
Ankaranin göbeğinde çatır çatır adam öldürüyorlar.  
 
Türküm
28.01.2023 19:21
Korkusuz dürüst namuslu çağdaş Atatürkçü başkan yolun açık olsun Allah yardımcın olsun  
 
Türk
28.01.2023 19:02
Sayın Genel Başkanım, Sinan ATEŞ'in failleri,katilleri ile birlikte son 20 yılın hesabını sormaz iseniz Allah sizede iktidarı nasip etmesin.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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